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ECB’nin hızlı varlık alımları 60 ila 100 milyar euro arasında bekleniyor

ECB'nin hızlı aylık varlık alımları 60 ile 100 milyar euro arasında olması bekleniyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hızlı aylık varlık alımları 60  milyar euronun üzerinde 100 milyar euronun altında olacağı bekleniyor.

ECB'nin dünkü PPK toplantısının ardından yapılan açıklamada,  bankanın varlık alımlarını 2. çeyrekte hızlandıracağı belirtilmişti.

Toplantıda varlık alımlarının artırılma hızının açıklanmaması  konusunda anlaşıldığı vurgulandı.

Reuters’a konuşan kaynaklar, ECB'nin PEPP programı kapsamında yapacağı alımların şubat ayındaki seviye olan 60 milyar euronun üzerinde olacağını  ancak rakamın 100 milyar euroyu aşmayacağını aktardılar. ECB  yönetiminin tahvil faizlerinin hangi noktada olması gerektiği konusunda ise uzlaşılmadığı ifade edildi.