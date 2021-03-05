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ECB'nin tahvil alımlarını artırmasını bekleniyor

Ekonomistler ECB'nin tahvil faizlerinde artış nedeniyle tahvil  alımlarını artırmasını bekliyorlar.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ekonomistlerin büyük bölümünün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB)  halihazırda 1,85 trilyon euro olan tahvil alımlarının süresinin  planlanan 2022 Mart ayı sonundan sonrasına uzatmasını bekledikleri belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre, bununla birlikte ekonomistleri yalnızca yüzde 20'si  tahvil alımlarının miktarının artırılacağını tahmin ediyorlar.

Bu durumun şu ana kadarki piyasa hareketlerinin ekonomik görünümde  kökensel bir değişikliğe neden olmadığının düşünüldüğünü yansıttığı  kaydedildi.