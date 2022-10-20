  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. ECB’nin yeni toptan ödeme sistemine geçişi ertelendi
Takip Et

ECB’nin yeni toptan ödeme sistemine geçişi ertelendi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, bankanın yeni toptan ödeme sistemine geçişini 4 ay erteledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, ECB'nin yeni gerçek zamanlı brüt ödeme (RTGS) sisteminin başlatılmasını 4 ay erteledi.

ECB tarafından yapılan açıklamada yeni gerçek zamanlı brüt ödeme sistemi ve merkezi likidite yönetimi modeli T2'nin başlatılmasının 21 Kasım 2022'den 20 Mart 2023'e ertelendiğini bildirdi

Açıklamada, ek dört aylık sürenin kullanıcı hazırlığının yanı sıra yeni platforma sorunsuz geçişi de sağlayacağına vurgu yapıldı.