ECFI: Euro Bölgesi 1,4 trilyon euroluk sorunlu kredi ile karşı karşıya kalabilir
Avrupa bankalarının COVID-19 salgını ile mücadeleleri devam ederken, regülatörler ve bazı banka yöneticileri hükümetlerin kurtarma paketleri sona erdiğinde sorunlu kredilerde ciddi artış yaşanacağından endişe ediyorlar.
European Central Financial institution (ECFI) tarafından yapılan bir çalışma, ekonomilerin öngörülenden daha fazla daralmaları halinde Euro Bölgesi'nde sağlıksız kredilerin tutarının 1,4 trilyon euro seviyesine çıkabileceği tespitinde bulundu.
Avrupa Birliği'nin sorunlu kredilerin tespiti ve temizlenmesi için oluşturdugu Tek Çözüm Kurulu'nın başkanı olan Elke König yaptığı açımlamada, "Potansiyel zararlar ve kayıpların ortadan kaldırılması için sihirli bir değnek yok" dedi.