EIA: ABD'nin enerji tüketimi 2020'de yüzde 3,9 azalacak

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi'nin dün yayınladığı Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunda 2020 yılında ABD'nin enerji tüketiminin yüzde 3,9 düşmesinin beklendiği açıklandı.

EIA, 2020 yılında ABD'nin nereji talebinin 2019 yılındaki 3.957 milyar kWh'dan, 3.801 milyar kWh seviyesine düşeceğini tahmin ederken 2021'de talebin 3.849 milyar kWh'a yükseleceğini öngördü.

Enerji talebinin beklendiği gibi 2020'de düşmesi halinde ABD'de talep 2012'den bu yana ilk kez iki yıl üst üste düşmüş olacak.