Ekonomik görünümde bozulmaya rağmen ECB'nin para politikasında değişiklik beklenmiyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugünkü toplantısında gevşek para politikasında değişikliğe gitmemesi ancak ikinci COVID-19 dalgasının ekonomik görünümü daha da zayıflatmasıyla daha fazla destek için kapıyı açık tutması bekleniyor.

ECB politika yapıcıları aralık ayında Pandemi Acil Durum Satın Alma Programının (PEPP) süresini gelecek yıla uzatmasının ardından, şirketler normal faaliyet temposuna dönene kadar euro bölgesi ekonomisini ayakta tutmak için sorumluluğu hükümetlere ve maliye politikasına devretmek istiyor.

Ancak yeni tecrit uygulamaları, euro kullanan 19 ülkede aşılamanın yavaş bir şekilde başlaması ​​ve eurodaki güçlü seyir ihracatçılar için sorunları artıracak. Bu unsurlar ECB'nin ekonomide toparlanmanın ikinci çeyrekte güçleneceği tahminleri üzerinde sorun çıkarabilir.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın şu anda daha para politikasında daha fazla gevşemeye ihtiyaç duyulduğu gibi bir ifade kullanması beklenmiyor. ECB'nin mevcut destek programları kendi içlerinde yeterince esnekliğe sahip olduğu için, yönetim kurulundan yeni bir onay gerekmeden ekonomiye verilen desteğin boyutu artırılabiliyor.

Danske stratejisti Piet Haines Christiansen, "ECB'nin para politikası araçlarını aralık ayında yeniden ayarlanması piyasalar tarafından iyi bir şekilde özümsendi, bu da ECB'nin politika duruşu hakkında yeni bir sinyal verme aciliyeti olmadığı anlamına geliyor" dedi.

ECB, para politikası kararını TSİ 1545'te açıklayacak, ardından Lagarde TSİ 1630'da basın toplantısı düzenleyecek.

Lagarde'nin yeni para politikası kararları yerine nüanslı iletişim yoluyla piyasalara yön vermesi bekleniyor. Uzmanlara göre Lagarde merkez bankasının var olan risklerin farkında olduğunu, ancak bazı risklerin üzerinde gereğinden fazla durulduğunu söyleyecek.

ECB'nin gösterge mevduat faiz oranı yüzde negatif 0.5'te tutması, PEPP kapsamındaki tahvil alımları için azami büyüklüğü de 1.85 trilyon euroda tutması bekleniyor.