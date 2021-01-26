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“Ekonomik toparlanma gecikti ancak rayından çıkmadı”

ECB Başkanı Christine Lagarde, ekonomik toparlanmanın geciktiğini ancak rayından çıkmadığını belirtti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nin  ekonomik toparlanmasının geciktiğini, ancak uygulanmakta olan yeni  koronavirüs sınırlamalarının ve aşılamaya ilişkin belirsizliklerin  toparlanmayı rayından çıkarmadığını söyledi.

Lagarde, "Toparlanmaya doğru yolculuk biraz gecikmiş görünüyor, ancak rayından çıkmadı" dedi.

ECB Başkanı, pandemi sonrasında ekonominin farklı olacağını düşündüğünü de belirtirken, mevcut ortamda finansman koşullarının olumlu kalmasını istediklerinin altını çizdi.

Lagarde, Euro Bölgesi'nde 4. çeyrekte ekonomik büyümenin negatif olacağının da altını çizdi. "2021 yılının bir toparlanma yılı olacağı yönündeki umudumuz sürüyor" dedi.