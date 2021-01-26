“Ekonomik toparlanma gecikti ancak rayından çıkmadı”

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nin ekonomik toparlanmasının geciktiğini, ancak uygulanmakta olan yeni koronavirüs sınırlamalarının ve aşılamaya ilişkin belirsizliklerin toparlanmayı rayından çıkarmadığını söyledi.



Lagarde, "Toparlanmaya doğru yolculuk biraz gecikmiş görünüyor, ancak rayından çıkmadı" dedi.

ECB Başkanı, pandemi sonrasında ekonominin farklı olacağını düşündüğünü de belirtirken, mevcut ortamda finansman koşullarının olumlu kalmasını istediklerinin altını çizdi.



Lagarde, Euro Bölgesi'nde 4. çeyrekte ekonomik büyümenin negatif olacağının da altını çizdi. "2021 yılının bir toparlanma yılı olacağı yönündeki umudumuz sürüyor" dedi.