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“Ekonominin mali ve parasal desteklere ihtiyacı var”

ECB Başkanı Christine Lagarde Avrupa ekonomisinin mali ve parasal desteklere ihtiyacı olduğunu söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa ekonomisinin halen parasal ve  mali teşviklere ihtiyaç duyduğunu ve krizin en kötü döneminin geride  kaldığını söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti.

Euro Bölgesi ekonomisinin yılın ikinci yarısında güçlü toparlanma  gösterebileceğini ifade eden Lagarde, "Nüfusun yüzde 70'i haziran ayı  sonu itibarıyla aşılanmış olabilir" dedi.

Lagarde, aşılamaların hızlandığı ortamda tünelin sonunda ışığın  göründüğünün söylenebileceğini, ancak aşağı yönlü risklerin devam ettiğini söyledi.