“Ekonominin mali ve parasal desteklere ihtiyacı var”

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa ekonomisinin halen parasal ve mali teşviklere ihtiyaç duyduğunu ve krizin en kötü döneminin geride kaldığını söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti.



Euro Bölgesi ekonomisinin yılın ikinci yarısında güçlü toparlanma gösterebileceğini ifade eden Lagarde, "Nüfusun yüzde 70'i haziran ayı sonu itibarıyla aşılanmış olabilir" dedi.



Lagarde, aşılamaların hızlandığı ortamda tünelin sonunda ışığın göründüğünün söylenebileceğini, ancak aşağı yönlü risklerin devam ettiğini söyledi.