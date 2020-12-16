"Ekonomiyi korumak için mali harcamalar çok uzun süre devam edemez"

Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Japonya'nın ekonomiyi korumak için mali harcamalar gerçekleştirmekte olduğunu, ancak bunun uzun süre devam ettirilemeyeceğini söyledi.

Hükümet olarak eonomik görünüme yönelik değerlendirmelerini Cuma günü ortaya koymak istediklerini belirten Nishimura, "Ekonominin canlanmasının mali yeniden inşaaya liderlik edeceğine inanıyorum" dedi.