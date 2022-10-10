El-Erian: Fed iki büyük hata yaptı

Allianz Baş Ekonomi Danışmanı Muhammed El-Erian, Fed'in 2 büyük hata yaptığını söyledi.

CBS televizyonuna konuşan El-Erian, Fed'in ilk hatayı enflasyonu geçici olarak tanımlayarak yaptığını savundu ve "Enflasyonu geçici, terse dönebilir gördüler ve ondan endişe etmediler" dedi. İkinci hatayı ise yüksek TÜFE rakamlarının ısrarcı şekilde yüksek olduğunu kabul ederek ancak buna "anlamlı bir yolla yanıt vermeyerek" yaptıklarını savundu.

"Yumuşak inişten bahseden Fed Başkanı Powell şimdi acıdan bahsediyor. Bu problem. Geç kalmanın Fed'e bir maliyeti olacak. Fed sadece enflasyonun üstesinden gelmemeli, kredibilitesini de yeniden tesis etmeli" diye konuşan El-Erian, "Ben zarar verici bir resesyon olasılığının çok yüksek bir risk olduğundan korkuyorum" dedi.

El-Erian, ABD'de bu hafta açıklanacak TÜFE verileri öncesi yaptığı değerlendirmede ise manşet enflasyonun yüzde 8 civarına geri gelmesinin muhtemel olduğunu, ancak çekirdek enflasyonun hala yukarı gideceğini öngördüğünü söyledi.

Çekirdek enflasyonun da önümüzdeki dönemde aşağı geleceğini belirten El-Erian, "Ama burada soru çekirdek enflasyonun ekonomide bir yavaşlama ile mi yoksa büyük bir resesyon ile mi aşağı geleceği" diye konuştu.