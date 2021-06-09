El Salvador tarihe geçti: Bitcoin'i yasal para haline getiren ilk ülke
Geçtiğimiz hafta sonu ABD'de düzenlenen Bitcoin zirvesine katılan El Salvador Devlet Başkanı Bukele, ülkesinde Bitcoin'i resmi para birimi olarak tanımak için yasal düzenleme yapacaklarını açıklamıştı. Yasal düzenleme bugün Kongre'den geçti ve El Salvador Bitcoin'i yasal para haline getiren ilk ülke oldu.
Kripto para piyasalarına ilgisi ile bilinen El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele tarafından hazırlanan Bitcoin yasası parlamentoda onaylandı.
Bukele oylama sonrasında, "Bitcoin Yasası Kongre'den 84 oyun 64'ünü alarak çok büyük bir çoğunlukla geçti. Bu düzenleme ile tarih yazdık" ifadelerini kullandı.
Gelirlerinin büyük bölümü yurtdışında çalışanların dövizinden kaynaklanan ülke, bankalara aktarımlar için ödenen ücretler Bitcoin sayesinde sakınmak istiyor.
Bukele, yasa teklifini hafta sonu açıklamıştı.