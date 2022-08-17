Elektrik sınırlaması demir fiyatlarını baskılıyor

Dalian ve Singapur demir cevheri vadeli fiyatları, Çin'in bazı bölgelerinde sınırlı elektrik dağıtımının çelik fabrikalarının kapatılmasına yol açmasıyla art arda dördüncü seansta gerileyerek ton başına 100 dolara yakın işlem gördü.

Analistler, Temmuz ortasından bu yana Çin'in birçok bölgesini etkisi altına alan sıcak hava dalgalarının elektrik kesintilerine yol açtığını ve yetkililerin elektrik dağıtımında kısıtlamaya gitmesine neden olduğunu ifade ettiler.

Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde yetkililer evlere, ofislere ve alışveriş merkezlerine elektrik tedarikini sınırlamaya başladı.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Ocak 2023 teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 1.7 düşüşle ton başına 703 yuana (103.85 dolar) geriledi. Singapur borsasında işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 1.9 düşüşle 103.60 dolara geriledi. Şanghay vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 1.9 geriledi. Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 1.8 düşüş kaydetti. Paslanmaz çelik fiyatları düşüş eğiliminin aksine yüzde 1.2 yükseldi. Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 0.4 düşerken, kok vadeli fiyatları yüzde 2.3 geriledi.