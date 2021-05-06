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Elektrikli araç üretimi Almanya'da büyük istihdam kaybına sebep olabilir

Alman ekonomik düşünce kuruluşu (Ifo) elektrikli araç üretimine yönelme Almanya'nın otomotiv sektöründe büyük istihdam kaybına yol açacağını iddia etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Alman ekonomik düşüncu kuruluşu Ifo, elektrikli araç üretimine yönelimin  hızlanması halinde bunun Almanya'nın otomotiv sektöründe önümüzdeki yıllarda binlerce istihdam kaybına yol açacağını savundu.

Elektrikli araçların montajının içten yanmalı motorlu araçlara göre daha az işgücüne ihtiyaç duyduğunu belirten Ifo, otomotiv şirketlerinin  çalışanlarına yeni nitelikler kazandırkmak için çaba göstermemeleri  halinde 100 bin istihdam kaybı olabileceğini vurguladı.