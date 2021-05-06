Elektrikli araç üretimi Almanya'da büyük istihdam kaybına sebep olabilir
Alman ekonomik düşünce kuruluşu (Ifo) elektrikli araç üretimine yönelme Almanya'nın otomotiv sektöründe büyük istihdam kaybına yol açacağını iddia etti.
Foreks
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Alman ekonomik düşüncu kuruluşu Ifo, elektrikli araç üretimine yönelimin hızlanması halinde bunun Almanya'nın otomotiv sektöründe önümüzdeki yıllarda binlerce istihdam kaybına yol açacağını savundu.
Elektrikli araçların montajının içten yanmalı motorlu araçlara göre daha az işgücüne ihtiyaç duyduğunu belirten Ifo, otomotiv şirketlerinin çalışanlarına yeni nitelikler kazandırkmak için çaba göstermemeleri halinde 100 bin istihdam kaybı olabileceğini vurguladı.