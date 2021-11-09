'Elitler kulübü'nün yeni üyesi Alphabet oldu

Google ve Google'ın diğer şirketlerini çatısı altında bulunduran Alphabet'in piyasa değeri gün içi işlemlerde 2 trilyon doları aştı.

Alphabet, elit kulübü olarak bilinen ve piyasa değeri 2 trilyon doları geçen şirketlerin arasına katıldı.

Elitler kulübünde Apple ve Microsoft'un yanısıra Suudi Aramco da bulunuyor.

Alphabet'in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 65,1 milyar dolara çıkmıştı.

Şirket, 2020'nin aynı döneminde 46,2 milyar dolar gelir ile 14 yılın en yüksek çeyreklik gelir artışını kaydetmişti.

Alphabet'in net kârı da üçüncü çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 68,4 artışla 18,9 milyar dolara yükseldi.