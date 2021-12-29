Elon Musk, 1 milyar dolarlık daha hisse aştı

Dünyanın en zenginleri listesinde ilk sırada bulunan Tesla'nın CEO'su Elon Musk, hisse satmaya devam ediyor. Elon Musk, 1.02 milyar dolarlık Tesla hissesi daha sattı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) verilerine göre Musk 934 bin 90 adet hisse daha sattı. Bu satışla birlikte Musk toplam yaklaşık 16.4 milyar dolarlık satış yaptı.

Musk Kasım ayında Twitter’daki takipçilerine şirketteki payının yüzde 10’luk kısmını satıp satmama konusunda bir anket yapmıştı. Musk geçen haftaki tweetinde “toplam hisse satışının neredeyse yüzde 10’a yaklaştığını ve payının azaltılmasının neredeyse tamamlandığını” belirtmişti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk’ın toplam serveti bu yıl yüzde 80 artarak 278.9 milyar dolara ulaştı.