Elon Musk, 5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Tesla CEO'su Elon Musk'ın dün gece yaptığı finansal bildirime göre yaklaşık 5 milyar dolar tutarında Tesla hissesi sattı.

Yapılan bildirime göre 3,5 milyon hisse senedi salı ve çarşamba günü 3,88 milyar doların üzerinde bedel ile satıldı. Bu satış, önceden takvimlendirilmiş satışları ifade eden 10b5 kapsamında gerçekleşmedi.

Musk, dün akşam erken saatlerde yaptığı bildirimde ise 14 Eylül'de yaptığı bildirim çerçevesinde 934 bin Tesla hissesini yaklaşık 1,1 milyar dolar bedel ile sattığını ifade etmişti.

Satılan yaklaşık 4,5 milyon hisseden sonra Musk'ın elinde hala 166 milyondan fazla Tesla hissesi bulunuyor.

Musk'ın elinde 2022 Ağustos ayında sone erecek 20 milyon hisselik opsiyon bulunmaya devam ediyor.

Bu satış, milyarder işadamının 590 milyon dolarlık gelir vergisini ödemek için hisse senetlerinin bir kısmını elden çıkardığı 2016 yılından bu yana ilk hisse satışını işaret ediyor.

Takipçileri 'sat' dedi

ABD'deki 'milyarderler vergisi' yasa tasarısına tepki gösteren Musk, Twitter'da “Gerçekleşmemiş kazancın vergi kaçırmak olduğuna dair tartışmalar devam ederken sahip olduğum Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satayım mı” sorusunu sorarak bir anket başlattı. Musk, sonuç ne olursa olsun uyacağını da açıklamıştı.

Ankete katılan 3,5 milyonun Twitter kullanıcısının yüzde 58'i hisse satışı için 'evet yanıtını verdi.

Musk, Tesla'nın 170.5 milyon hisseye sahip. Bu hisselerin yüzde 10’unu satarsa yaklaşık 21 milyar dolar elde edecek.