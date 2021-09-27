Elon Musk, çip krizi için tarih verdi

Küresel çapta yaşanan çip ve hammadde krizinin otomotiv sektöründe yarattığı kayıp artıyor.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, İtalya'da katıldığı bir teknoloji etkinliğinde, çip sorununun 'kısa vadeli' bir sorun olduğunu düşündüğünü belirtti.

Musk, "İnşa edilmekte olan çok sayıda çip imalat tesisi var ve gelecek yıla kadar iyi bir kapasiteye sahip olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Daha önce, Intel ve TSMC gibi çip üretim devleri ABD'de yeni tesisler kurma planlarını açıkladı ancak bu tesislerin önümüzdeki birkaç yıl içinde faaliyete geçmesi beklenmiyor.

Çipte yeni bir kriz daha yaşanabilir

Öte yandan Çin'deki elektrik sorunu çip üreticilerini de olumsuz etkiledi. Bu durumun çip krizi nedeniyle sıkıntıda olan birçok sektörü daha da zora sokabileceği belirtildi.

Intel, Nvidia ve Qualcomm gibi devlere çip tedariki sağlayan bir tesisin üretimi askıya alması için bildirim aldığı belirtildi.

Başka bir çip üreticisi olan Chang Wah Technology de hükümetin üretimi durdurma çağrısına uymaları gerektiğini duyurdu.