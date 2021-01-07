Elon Musk, dünyanın en zengini oldu

Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, Tesla hisselerinde perşembe günü gerçekleşen yüzde 4,8'lik yükselişin ardından dünyanın en zengin kişisi oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçen Elon Musk ilk sıraya yerleşti.

Musk 185 milyar doları aşan servetiyle, 2017'den beri dünyanın en zengin insanı olan ve şu anda yaklaşık 184 milyar dolar değerinde serveti olan Jeff Bezos'u geride bıraktı.

Tesla'nın hisse fiyatı, S&P 500 endeksine dahil edilmesi ve ABD borsasında yaşanan yükselişler sayesinde geçen yıl yüzde 743 artış kaydetmişti. Tesla şirketinin piyasa değeri perşembe günü itibariyle 737,6 milyar dolara yükseldi.