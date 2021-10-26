Elon Musk, rakipleriyle farkı açıyor

Dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Elon Musk, Tesla'da yaşanan gelişmelerin etkisiyle servetini 36,2 milyar dolar daha artırdı.

Musk'ın serveti 288,6 milyar dolara yükselirken, ikinci sıradaki rakibi Jeff Bezos ile arasındaki farkıda iyice açtı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Bezos'un serveti 193 milyar dolar civarında bulunuyor.

Bu yılın başından bu yana ise Musk'ın servetinde 119 milyar dolarlık artış yaşandı. Musk'ın serveti üçüncü sıradaki Bernard Arnault (163 milyar dolar) ile Bill Gates'in (134 milyar dolar) toplam servetine de neredeyse yaklaştı. İki ismin toplam serveti 297 milyar dolar düzeyinde.

Musk, servetine yaklaşık 10 milyar dolar daha eklerse dünyanın en zengin 3 ve 4'üncü kişinin toplamından daha varlıklı hale gelecek.

Dev sipariş değerini 1 trilyon doların üzerine taşıdı

Musk'ın elektrikli araç şirketi Tesla, araç kiralama şirketi Hertz'ten aldığı dev siparişle değerini 1 trilyon doların üzerine taşıdı.

Araç kiralama şirketi Hertz, Tesla'nın Model 3'ü için 100 bin adetlik sipariş vermişti. Bu sipariş elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 10 yıl içinde dünyanın en çok otomobil satan şirketi olma hedefini destekledi.

Böylece Tesla, 1 treilyon dolarlık şirketler ligine katılan ilk otomotiv üreticisi oldu. 1 trilyon dolarlık şirketler arasında 'Big Tech' olarak da bilinen ABD'li teknoloji devleri Apple, Amazon, Microsoft ve Google bulunuyordu.

Avrupa'da liderlik koltuğuna oturdu

Avrupa'da en çok satan otomobil koltuğuna Tesla oturdu. Tesla'nın Model 3'ü eylül ayında geçen yıla göre yüzde 58'lik bir artışla 24 bin 591 adet satış gerçekleştirdi.

Tesla'nın Model 3'ü Renault Clio ve Volkswagen Gold gibi gözde Avrupa markalarını geride bıraktı.

Tesla, bu başarısı ile Avrupa'da ilk kez en çok satan elektrikli otomobil oldu ve aynı zamanda Avrupa dışında üretilen bir model ilk kez Avrupa'da birinciliğe oturdu.

Tesla'yı 18 bin 264 satış adedi ile Fransız Renault'nun Clio modeli izledi. Dacia Sandero da 17 bin 988 satış adedi ile Volkswagen Golf'ü geride bırakarak 3'üncü sıraya yerleşti.