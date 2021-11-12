Elon Musk, Tesla hissesi satışına devam ediyor

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketteki hisselerinin satışı konusunda Twitter'dan yaptığı anketin ardından bu hafta yaklaşık 5 milyar dolarlık hissesini sattıktan sonra dün yaklaşık 687 milyon dolar değerinde ilave hisse daha sattı.

Dünyanın en zengin insanı ve Tesla'nın en büyük hissedarı Musk'ın Tesla'daki hisselerinin yaklaşık yüzde 10'unu satıp satmaması konusunda Twitter'dan Cumartesi günü başlattığı ankete takipçilerin çoğu satış lehinde oy kullanmıştı.

Bunun üzerine Tesla hisselerinin yoğun satışlara maruz kalmasıyla, şirketin piyasa değeri 1 trilyon doların altına gerilemişti.

Musk, 2016 yılından bu yana ilk kez Tesla hisselerinde satış gerçekleştirmişti. Musk'ın satış kararını ise hisse senetleri opsiyon işlemlerinden doğan vergi yükümlülüklerini karşılamak için aldığı belirtilmişti.

Musk'ın Çarşamba günü yaklaşık 5 milyar dolara sattığı 4.5 milyon hisse Tesla'nın toplam paylarının yaklaşık yüzde 3'üne tekabül ediyordu.

Forbes'e göre, Tesla'daki hisselerinin toplam değeri, Musk'ın 281.6 milyar dolarlık servetinin büyük bir bölümünü oluşturuyor.