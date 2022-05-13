Elon Musk: Twitter anlaşması geçici olarak askıya alındı

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın almasına yönelik anlaşmanın geçici olarak askıya alındığı yönündeki söylentilere ilişkin açıklama yaptı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Musk, spam ve fake hesapların oranına ilişkin Twitter tarafından bu ay başlatılan, spam ve fake hesapların aktif hesapların yüzde 5'inden az olduğuna işaret eden çalışmanın bitmesinin beklendiğini vurguladı.

Musk'ın açıklamalarının ardından Twitter payları piyasa öncesi işlemlerde yüzde 25 düşüş gösterdi.