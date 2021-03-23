En büyük riskler işsizlik, geçim krizi ve mutsuz gençler Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Marsh Türkiye ve Zurich Sigorta iş birliğiyle hazırlanan 2021 Küresel Riskler Raporu'na göre iki yıl içerisinde gerçekleşmesi beklenen küresel tehditler arasında istihdam ve geçim krizleri, geniş çaplı gençlik hayal kırıklıkları, dijital eşitsizlikler ve ekonomik durgunluk başı çekiyor

Salgınla birlikte ekonomik kırılganlığın, toplumsal bölünmelerin ve dijital uçurumun artması bekleniyor. Dijital sıçrama bazı gençlere fırsatlar sağlarken, birçok gencin hala istihdam sorunu yaşadığı belirtilen rapora göre, gençlerin eğitim, ekonomik beklenti ve akıl sağlığı açısından ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğu görülüyor. Daha yeşil ekonomilere geçiş ise rapora göre salgının şokları geçene kadar ertelenmemeli.

“Dijitalleşmede eşitsizliğin toplumsal maliyetleri var”

Toplantıda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Barış Oran, son bir yıldır iş yapma, iletişim, alışveriş, eğitim gibi birçok alanda dijital dönüşümün etkilerinin yaşandığını ifade ederek, bu alanda yaşadıkları dönüşümün; avantajların yanı sıra yeni riskleri de beraberinde getirdiğini belirtti ve "Tıpkı aşılamanın eşit olmayan dağılımında gördüğümüz gibi birtakım toplumsal maliyetleri de beraberinde getiriyor” dedi. Oran, eğitim başta olmak üzere eşitsizliklerin neden olabileceği bu risklerin, toplumun refahı için doğru yönetilmek zorunda olduğunu vurguladı.

Varlık balonları, fiyat istikrarsızlığı, emtia şokları ve borç krizleri gibi ekonomik riskler, 3-5 yıllık zaman diliminde belirgin bir şekilde öne çıkarken, bunu devletler arası ilişkiler ve çatışmalar gibi jeopolitik riskler izliyor. 5-10 yıllık zaman dilimini ise çevresel ve jeopolitik riskler domine ediyor. Gelecek 10 yılda gerçekleşme olasılığına göre en önemli riskler arasında olağanüstü hava olayları, iklim değişikliyle mücadelede başarısızlık, dijital eşitsizlik ve siber güvenlik başarısızlıkları yer alıyor.