Endonezya, Güney Afrika ve Meksika’dan G7 vergi reformuna destek

Endonezya, Güney Afrika ve Meksika maliye bakanları, uluslararası vergi kurallarının güncellenmesi konusunda desteklerini dile getirdiler. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ile ortak bir makalede, Endonezya'dan Sri Mulyani Indrawati, Güney Afrika'dan Tito Mboweni ve Meksika'dan Arturo Herrera Gutierrez, G7 ekonomileri tarafından önerilen değişiklikleri onayladılar. Beş bakanın, Washington Post ve Frankfurter Allgemeine Zeitung’un da aralarında olduğu gazetelerde yayınlanan ortak makalesinde, "Bu yıl, ulusların kurumlar vergisinde dibe doğru giden yarışı sona erdirmek ve hükümet kaynaklarını eski haline getirmek için tarihi bir fırsatı var. Bu hedefe giden yolu açmak için, G7’de kararlaştırıldığı gibi, küresel asgari vergi oranının en az yüzde 15 olması gerektiği açıklamasını destekliyoruz " ifadelerini kullanıldı. G7 maliye bakanları cumartesi günü, çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde en az yüzde 15'lik bir asgari küresel kurumlar vergisi oranıyla birlikte daha fazla vergi ödemesini sağlayacak bir sistem üzerinde anlaşmışlardı. Öte yandan İngiltere’nin asgari kurumlar vergisi içeren tasarının “vergilerin neredeki faaliyetlerden alınacağı” ayağına itiraz olduğu ve muafiyet istediği belirtiliyor. Ayrıca Macaristan ve Polonya da açık şekilde öneriyi desteklemediklerini ve değişiklikler gerektiğini duyurmuştu. Kaynaklara göre Çin de asgari kurumlar vergisi oranının en az yüzde 15 olmasına itiraz eden cephede yer alıyor.

Bugün başlayacak G7 Liderler Zirvesi’nde alınacak kararlar gelecek ay gerçekleşecek G20 maliye bakanları toplantısı için büyük önem teşkil ediyor. Olası bir anlaşma G20 düzeyinde bir vergi uzlaşısına bu yıl içinde varılmasını sağlayabilir.

Zirve öncesi ilk kez bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Biden’ın “Kuzey İrlanda barışını riske atmayın” uyarısı yapacağı haberleri gölgesinde görüştü. Ayrıca Biden ve Johnson’un teknoloji, ticaret ve seyahat konularını kapsayan yeni bir Atlantik Bildirisi imzalayacağı belirtiliyor.

COVID-19 köken araştırmalarını yeniden zorlayacaklar

G7 liderleri COVID-19 salgınında Wuhan laboratuvar sızıntısı ile ilgili 'örtbas' iddiaları üzerine Avrupa Birliği ve ABD'nin soruşturma çağrısını da destekliyor ve Dünya Sağlık Örgütü‘nü (DSÖ) COVID-19’un kaynağının inceleneceği yeni bir soruşturma için zorlayacaklar. G7’nin çağrısı, pandemiyi Aralık 2022'ye kadar sona erdirme planını özetleyen bildirinin bir parçası olacak. DSÖ, mart ayında Çinli bilim insanlarıyla ortak bir rapor yayınlayarak virüsün Wuhan laboratuvarından sızmış olma ihtimalinin olası olmadığını açıklamıştı. Ancak incelemenin bulguları, araştırmacıların orijinal örneklere erişiminin olmadığı endişeleri nedeniyle eleştirilmişti.