Endonezya Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Endonezya Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 3.5'te tuttu.
Reuters
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Endonezya Merkez Bankası, artan enflasyondan kaynaklanan riskleri kabul etmesine rağmen, ekonominin koronavirüs salgınının yarattığı tahribattan toparlanmasını desteklemek için politika faizini beklentilere paralel olarak tarihi düşük seviyede tuttu.
Merkez bankası politika faizi olan yedi günlük ters repo oranını rekor düşük seviye olan yüzde 3.5 seviyesinde bıraktı.
Ekonomistler, faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceğini tahmin ediyordu.