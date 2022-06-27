Enerji, Rusya’ya yaptırımlar ve misillemelerle dalgalanıyor

Hilal SARI



Kıdemli bir Alman yetkilinin ifadeleriyle “Savaştan önce, Rusya 30 yıl daha petrol ve doğalgaz geliri elde edebilecek durumdaydı. Şimdi sadece üç yıl gelir elde edebilecek”.

- PETROL

Rusya’dan alınacak ham petrolde ABD’nin önerisi ile ‘tavan fiyat’ uygulaması getirmesi beklenen G7’de Avrupa Birliği ülkeleri daha temkinli olduğundan, nihai sonuç salı günü yayınlanacak G7 ortak bildirgesinde görülecek. G7 masasında İran’la yapılan nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması da görüşülecek ve bu tarafta yaşanacak olumlu bir gelişme, piyasaya ilave arz beklentisiyle fiyatları düşürebilir. Perşembe günü yapılacak OPEC+ toplantısında kaynakların verdiği bilgilere göre ağustostan itibaren arzın daha hızlı artırılması planına sadık kalınacak. Dolardaki güçlenme, Biden’ın yakıtta vergi indirimi ve resesyon korkularıyla 2 haftadır kayıplı seyreden petrolde Brent TSİ 15:09 itibariyle gün içinde 114 dolara kadar yükselirken, WTI’da varil fiyatı 108 doların üzerine çıktı. Her iki gösterge petrol yılbaşından bu yana savaşın etkisiyle yüzde 50 yükselmiş durumda.

- DOĞALGAZ

Rusya’nın Kuzey Akım 1 üzerindeki gaz akışını yüzde 50 oranında düşürmesi ve önümüzdeki dönemde daha da düşürebileceği endişeleri ise AB’de doğalgaz fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Avrupa Komisyonu’nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson, Rusya’dan AB’ye gaz sevkiyatlarının geçen yılın yarısına indiğini ve daha da düşebileceğini söyledi. Komisyon temmuz ayında AB’ye arz şoku durumunda ne yapılacağına ilişkin bir plan sunacak. Temmuz vadeli gösterge TTF fiyatı son bir ayda 90 Euro/mwh düzeyinden 130 Euro/mwh düzeylerine çıktı. Misilleme endişeleriyle pazartesi gün içinde 137 Euro düzeyi görüldü.

- ALTIN

G7’nin 4 üyesinin halihazırda Rus altınının ithalatına getirdiği yasak altını yükseltiyor. AB de ikna olursa, onların da altın ambargosuna katılması olası. Altının onsu yaptırım kararlarıyla TSİ 15:38 itibariyle 1.840 dolara kadar yükseldi.

Savaş suçu ve tahıl yaptırımları da yolda

G7 Liderler Zirvesi’nde yeni yaptırımları ve gıda ve enerji kaynaklı yüksek enflasyon sorununu görüşen liderler, Financial Times’daki habere göre Ukrayna’da savaş suçu işleyen Rus vatandaşlara ve Ukrayna tahılını çalıp yeniden ihraç ederek küresel gıda krizini derinleştirenlere yeni hedefli yaptırımlar da getirmeyi planlıyor.

G7’nin diğer bir önemli başlığı ise Çin’in Kuşak-Yol projesine alternatif olarak gelişmekte olan ülkelere sunulacak yeni Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı (KAYO) projesi. Proje kapsamında ilk etapta 600 milyar dolar değerinde yatırım yapılması hedefleniyor. KAYO projesinin hedef ülkelerinin ise zirveye de davetli olan Hindistan, Güney Afrika, Endonezya, Arjantin ve Senegal gibi gelişmekte olan ülkeler olması bekleniyor.