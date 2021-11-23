Enflasyon ve 4. dalgaya rağmen Euro Bölgesi hızlandı

Euro Bölgesi’nde imalat ve hizmet aktivitesi kasım ayında güçlendi. IHS Markit tarafından açıklanan kasım ayına ilişkin öncü Bileşik PMI verileri Euro Bölgesi özel sektör faaliyetlerinin ekimde altı ayın en düşük hızında büyüdükten sonra kasımda tekrar hızlandığını ortaya koyuyor. Hizmetlerdeki büyüme üç ayın zirvesine yükselirken imalatta da son iki ayın en hızlı büyümesi görülmesi bekleniyor.



Euro Bölgesi Bileşik PMI endeksi kasımda ekimdeki 54,2 düzeyinden 55,8’e yükseldi. Bileşik PMI kasımda son dört aydır ilk kez yükselmiş oldu. Hizmetler PMI ekimdeki 54,6 düzeyinden kasımda 56,6’ya çıktı. İmalat PMI endeksi ise ekimdeki 58,3 düzeyinden kasımda 58,6’ya yükseldi.



Faaliyetlerdeki hızlanmaya rağmen hem enflasyon baskıları artmaya devam etti hem de şirketlerin maliyetleri ve ortalama satış fiyatları rekor yükselişler kaydetti. 21 yıllık anket tarihinin en hızlı istihdam büyümelerinden biri kaydedilmiş olsa da Euro Bölgesi genelinde şirketlerin görünüme ilişkin iyimserliği yeni COVID-19 kısıtlamaları ve devam eden tedarik zinciri sorunlarıyla 10 yılın en düşük düzeyine geriledi.



ALMANYA: Özel sektör faaliyetleri kasımda hızlansa da tedarik darboğazı nedeniyle sevkiyatlarda uzamalar benzeri görülmemiş bir enflasyon baskısı oluşturmaya devam ediyor. Bileşik PMI 52,0’den 52,8’e yükseldi. İmalat PMI kasımda 10 ayın en düşük düzeyi olan 57,6’ya geriledi. Hizmetler PMI ise 53,4’e yükseldi.



FRANSA: Almanya’dakine benzer şekilde imalat sektöründeki yavaşlık hizmet sektöründeki artışla bertaraf edildi. Bileşik PMI 4 ayın en yüksek düzeyi 56,3’e yükseldi. İmalat PMI ekimdeki 53,6’dan 54,6 düzeyine yükseldi. Ekimde 56,6 düzeyinde olan Hizmetler PMI ise 46 ayın en yüksek düzeyi olan 58,2’ye sıçradı.



İNGİLTERE: Girdi maliyetleri kasımda yeni zirve gördü ve Bileşik PMI 2 ayın en düşük düzeyi olan 57,7’ye geriledi. İmalat PMI ekimdeki 57,8 düzeyinden 58,2’ye yükselirken, Hizmetler PMI Almanya ve Fransa’nın aksine yavaşlamaya işaret etti. Endeks ekimdeki 59,1 düzeyinden 58,6’ya geriledi.