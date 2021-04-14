“Enflasyonda yüzde 2 hedefi tavan değil orta vadeli bir hedef”

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı

Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerine çıkmasına tolerans göstereceğini ifade etmesi gerektiğini söyledi.

Yüzde 2 enflasyon hedefinin bir tavan olarak değil orta vadeli bir hedef olarak anlaşılması gerektiğini ifade eden Villeroy, enflasyonun "bir süre için" yüzde 2'nin üzerine çıkmasına tolerans gösterilebileceğini ifade etti.

Enflasyonun son dönemde yaşanan toparlanmaya rağmen hala hedefin oldukça altında olduğunu belirten Villeroy, ECB'nin olağanüstü tahvil alımlarından çıkmasının vaktinin gelmediğini vurguladı. Villeroy, tahvil alımlarından çıkmanın zamanı geldiğini de de para politikasında ani bir sıkılaştırmaya gidilmemesi gerektiğini söyledi.