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“Enflasyonda yüzde 2 hedefi tavan değil orta vadeli bir hedef”

ECB üyesi Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy, yüzde 2’lik enflasyon hedefinin orta vadeli olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı
Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin enflasyonun yüzde 2 hedefinin  üzerine çıkmasına tolerans göstereceğini ifade etmesi gerektiğini söyledi.

Yüzde 2 enflasyon hedefinin bir tavan olarak değil orta vadeli bir hedef olarak anlaşılması gerektiğini ifade eden Villeroy,  enflasyonun "bir süre için" yüzde 2'nin üzerine çıkmasına tolerans  gösterilebileceğini ifade etti.

Enflasyonun son dönemde yaşanan toparlanmaya rağmen hala hedefin oldukça altında olduğunu belirten Villeroy, ECB'nin olağanüstü tahvil  alımlarından çıkmasının vaktinin gelmediğini vurguladı. Villeroy, tahvil  alımlarından çıkmanın zamanı geldiğini de de para politikasında ani bir sıkılaştırmaya gidilmemesi gerektiğini söyledi.