“Enflasyonun yüzde 3'e yükselmesi problem olmaz”

ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago şubesi Başkanı Charles Evans, hızlı bir ekonomik toparlanma yaşanmakta olmasına rağmen ABD'de enflasyonun çok çabuk şekilde yükselmesi olasılığını çok küçük gördüğünü ve enflasyonun yüzde 3 seviyesine ulaşmasının "olağanüstü bir durum" olacağını söyledi.

Evans, "Eğer enflasyon yüzde 3'e yükselir ise, yüzde 4'e doğru hızla gitmeye devam etmedikçe bir problem olmaz" ifadelerini kullandı.

Fed'in çok düşük enflasyonla olduğu gibi çok yüksek enflasyon ile başa çıkmak için de araçları olduğunu belirten Evans, zayıf enflasyon ile mücadele etmenin daha zor olduğunu da vurguladı.

“Toparlanma konusunda iyimserim”

Evans, ekonomik görünüm konusunda "iyimser" olduğunu ve Kongre daha fazla mali yardımı geçirdiği sürece Fed politikasında daha fazla gevşemeye ihtiyaç olmasını beklemediğini söyledi.

Chicago'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Evans, "Ekonomide beklediğimiz toparlanmanın oldukça güçlü bir toparlanma olduğunu düşünüyorum., Eğer ekonomi büyüme için daha fazla teşviğe ihtiyaz duyar ise, aylık 120 milyar dolarlık varlık alımı daha uzun vadeli varlıklara kaydırılabilir" dedi.

"Ancak, hali hazırda önerilen ve uygulanan mali teşviklerin çok güçlü olacağını" düşünüyorum" diye konuşan Evans, varlık alımlarının vadelerinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulmasını beklemediğini ifade etti.

“Tahvillerdeki artış endişe verici değil”

Evans, "Aşılama artıyor görünüyor, herkes aşılamanın daha çabuk olmasından memnun olacak ve bu büyümede toparlanmanın çok daha iyi olacağı anlamına geliyor" diye konuştu.

Piyasa katılımcıların uzun vadeli Hazine kağıdı getirilerinin geçen hafta yaşadıkları yükselişin hızına odaklandıklarına işaret eden Evans, ancak bu artışın daha uzun vadeli bir bakış açısı ile değerlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Evans, uzun vadeli Hazine kağıdı getirilerinin geldikleri seviyelerinin pandemiden önce bir yılda, ekonomi güçlüyken oldukları seviyelerle karşılaştırıldıklarında hala düşük olduklarını vurguladı.

Tahvil getirilerindeki yükselişi büyüme için bir karşıdan esen bir rüzgar olarak görmediğini ifade eden Evans, Fed'e yüksel borçlanma maliyetlerini engellemek için eyleme geçme çağrısı yapmadığını belirtti.

Bununla birlikte Evans, Fed'in yükselen borçlanma maliyetlerine karşı bir şey yapmaya karar vermesi halinde politika seçeneklerine sahip olduğuna da dikkat çekti.