Eski FED Başkanı Yellen, ABD'nin Hazine Bakanı olacak

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Hazine Bakanlığı görevine eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'ı getirmesi bekleniyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Biden, Hazine Bakanlığına Yellen'ı atayacak.

Janet Yellen, bu göreve seçilmesinin kesinleşmesi ve ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.