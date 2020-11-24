  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Eski FED Başkanı Yellen, ABD'nin Hazine Bakanı olacak
Takip Et

Eski FED Başkanı Yellen, ABD'nin Hazine Bakanı olacak

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Hazine Bakanlığı görevine Janet Yellen'ı getirmesi bekleniyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Hazine Bakanlığı görevine eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'ı getirmesi bekleniyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Biden, Hazine Bakanlığına Yellen'ı atayacak.

Janet Yellen, bu göreve seçilmesinin kesinleşmesi ve ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

Biden'ın kabinesi belli oluyor: İşte ABD'nin yeni Dışişleri BakanıBiden'ın kabinesi belli oluyor: İşte ABD'nin yeni Dışişleri BakanıDünya