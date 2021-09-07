Euro Bölgesi 2. çeyrekte %14,3 büyüdü

Euro Bölgesi 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 büyüyerek, ekonomistlerin yüzde 13,6’lık beklentisinin de üzerinde büyüdü.

Enflasyonun yüzde 3 ile 10 yılın zirvesine çıktığı birlikte işsizlikte de artış beklentilerin üzerinde. 2. çeyrekte yüzde 0,5 olarak kalması beklenen istihdam büyüme oranı da Eurostat tarafından açıklanan verilere göre bir önceki çeyreğe göre beklentilerin üzerinde yüzde 0,7 arttı.



Ekonomik beklentiler eylülde keskin düşüş kaydetti

Ancak güçlü ekonomik büyüme verisine rağmen, Euro Bölgesi’nde ve Almanya’da ekonomik beklentiler eylül ayında sert bir bozulma yaşadı. Almanya merkezli ZEW tarafından açıklanan Ekonomik Beklenti Endeksi Euro Bölgesi için ağustostaki 42,7 düzeyinden 10 puanlık düşüşle eylülde 31,1’e geriledi.

Almanya için ise beklenti endeksi 40,4 düzeyinden neredeyse 14 puanlık düşüşle 26,5’e gerileyerek şirketlerin önümüzdeki aylara ilişkin beklentilerinin sert bozulduğuna işaret etti.

Mevcut koşullar endeksi Almanya için beklendiği kadar artmadı ve 34’e yükselmesi beklenirken 29,3 düzeyinden sadece 31,9’a yükselebildi. Zew açıklamasında bu keskin düşüşün otomotiv sektöründeki çip krizi ve inşaat sektöründe malzeme kısıtlarının şirketlerin kârlılık beklentilerini bozduğunu söylüyor. Euro Bölgesi ZEW Mevcut Koşullar Endeksi eylülde 7,9 puan artışla 22,5’e yükseldi.