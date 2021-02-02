Euro bölgesi 2020'de yüzde 6,8 daraldı

Euro Bölgesi’nde gayri safi yurt içi hasıla dördüncü çeyrekte yüzde 0,7 daraldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) gayri safi yurt içi hasıla dördüncü çeyrek verilerine göre, Euro Bölgesi ekonomisi yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 5,1 azaldı. Hem çeyreklik hem de yıllık düşüşler beklentilere göre olumlu geldi.

Avrupa Birliği ekonomisi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 daraldı.

Eurostat, Euro Bölgesi’nin 2020 yılında yüzde 6,8, Avrupa Birliği’nin ise yüzde 6,4 daraldığını açıkladı.