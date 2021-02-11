Euro Bölgesi büyüme öngörüsü düşürüldü

Avrupa Komisyonu, dün yayımladığı AB Ekonomik Tahminleri raporunda Euro Bölgesi için daha önce yüzde 4,2 olarak açıkladığı 2021 GSYH büyüme öngörüsünü yüzde 3,8’e düşürdü.

2022 için büyüme tahmini ise yüzde 3’ten yüzde 3,8’e çıkarıldı. Komisyon’un Euro Bölgesi enflasyon öngörüleri ise bu yıl için yüzde 1,4, 2022 içinse yüzde 1,3 olarak açıklandı.

Raporda güz dönemine göre ekonomik toparlanmanın daha yavaş ilerlediği belirtilerek özellikle İtalya ve İspanya ekonomilerinin salgın öncesine daha uzun sürede dönüleceği öngörüldü.

Avrupa genelinde 2020’nin son çeyreğinde tekrar gelen kısıtlamalar, daha bulaşıcı varyantlar nedeniyle son günlerde daha da sıkılaşıyor. Almanya kısıtlamaları şubat ortasından 7 Mart’a uzatırken, Yunanistan’da da sıkı karantinalar devreye alındı.