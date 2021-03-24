Euro Bölgesi ekonomisi 6 aydan sonra büyüdü

IHS Markit tarafından açıklanan Euro Bölgesi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri, mart ayında artan talep etkisiyle 6 aydan sonra ilk defa arttı.

Euro Bölgesi imalat PMI, mart ayında, 1997 yılının haziran ayından bu yana en yüksek düzey olan, 62,4 puana yükseldi. Endeks şubat ayında 57,6 puandaydı.

Hizmet PMI ise şubat ayındaki 45,7 puandan, 7 ayın zirvesi olan 48,8 puana yükseldi..

Bileşik PMI’ı ise 3,7 puan artışla 8 ayın zirvesi olan 52,5 puana yükseldi.

IHS Markit baş ekonomisti Chris Williamson, Euro Bölgesi ekomisinin mart ayında beklentilerden üstün bir performans gösterdiğini söyledi ve görülen hafif artışa rağmen hizmet sektörünün ekonominin zayıf halkası olduğuna işaret etti.