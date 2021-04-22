"Euro Bölgesi ekonomisi için belirsizlik devam ediyor"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi finansman koşullarının son zamanlarda genel olarak “istikrarlı" olduğunu, daha geniş finansman koşullarına yönelik risklerin devam ettiğini ve ECB'nin uzlaşmacı politika duruşunu yeniden teyit etme kararına yol açtığını söyledi.

Lagarde, “Yaptığımız analizlerin amacı ekonomiye büyüme, enflasyon ve finansal koşullar gibi farklı açılardan bakmaktır. Aşılama birçok ülkede yaygınlaşıyor ancak virüsün evrimi de hala risk oluşturuyor. Örneğin perakende satışlara bakın, şubatta sert yükseldi ancak pandemi öncesinin hala altında” dedi.

Lagarde, yakın vadeli ekonomik görünümün, yüksek COVID-19 vaka oranları ve bunları kontrol altına alacak tedbirler "kısa vadede ekonomik faaliyeti kısıtlamaya devam ettiği için, pandeminin yeniden canlanması ve aşılama kampanyalarının yaygınlaşması konusundaki belirsizlikler nedeniyle bulanıklaştığı" konusunda uyardı.

Lagarde, aşılama ve kısıtlamalarla birlikte 2021’de ekonomik faaliyetlerde önemli bir iyileşme görüldüğünü ancak talebin halen zayıf seyirde olduğunu belirtti.

Euro Bölgesi’nde finansal koşulların elverişli olmaya devam ettiğinin altını çizen Lagarde, risklerin devam ettiğine işaret etti.

Lagarde, euro bölgesinde aşılamanın devam ettirilmesinin ve kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesinin "2021 boyunca ekonomik faaliyette güçlü bir toparlanma beklentisinin temelini oluşturduğunu" söyledi. Enflasyonun son aylarda arttığını, ancak yükselişi "kendine özgü ve geçici faktörlere ve enerji fiyatı enflasyonundaki artışa" bağladı ve temeldeki fiyat baskılarının önemli ekonomik durgunluk ve zayıf talep bağlamında bastırılmış durumda olduğunu söyledi.

Lagarde 1,85 trilyon euroluk PEPP alımlarının mevcut çeyrekte ilk çeyreğe göre çok daha hızlı şekilde yapılmasını öngördüklerini söyledi ve ana tahvil alım programının aylık 20 milyar Euro olarak devam etmesine ve faizleri yükseltmeye başlamadan önceye kadar da devam etmesine karar verildiğini ifade etti.

Hizmet sektörününj dipten dönmeye başladığını belirten Lagarde, “Doğru yönde gidiyor olsa da en sert darbe alan bu sektörde iyileşme olsa da geçmiş döneme göre düşük seyrediyor” dedi.

Yeni Nesil AB programında uzun bir gecikme veya bazı ülkelerin gereğinden erken sıkılaşmaya gitmesi sorusu üzerine Lagarde “Euro Bölgeleri birbirini tamamlıyor ve destekliyor ama ayrı politikalar da izlenebiliyor” yanıtını verdi.

Lagarde, 3. çeyrekte PEPP alımlarının tekrar eski hızına dönülmesi için hangi verilerin izleneceği sorusuna ise Lagarde “Bu yönetim henüz PEPP’ten çıkışı değerlendirmedik henüz çok erken” yanıtını verdi ve ekledi, “Takvime göre değil verilere göre kararlar veriyoruz. Finansal koşullar ve enflasyona göre karar veriyoruz. Çıkış konuşulmadı bile” dedi.

Verilerin 2. çeyrek için yüzde 1,3 lük büyüme öngörüsünü destekleyip desteklemediği sorusuna Lagarde, “Veriler mart tahminlerimizi destekliyor ancak size net bir bilgi vermeyeceğim, haziran analizlerimizde yayınlanınca rakam göreceksiniz” cevabını verdi.

Lagarde ABD Merkez Bankası (Fed) ve ECB arasındaki farklılıklar konusunu bir kenara bırakmak gerektiğine, “İki ülkede merkez bankalarının hedefleri de farklı, görünümler de farklı” diyerek işaret etti.