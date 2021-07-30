Euro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 2 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2 bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 13,7 büyüdü.

AB ise ikinci çeyrekte yüzde 1,9 büyüdü. büyüme bir önceki çeyreğe göre Eurostat verilerine göre yüzde 13,2 oldu.

Euro Bölgesi yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daralmış, AB genelinde ise ilk çeyrek daralması önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 olmuştu.

Kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte tüketim harcamalarındaki çeyreklik düşüşler hız kesti. İlk çeyrekte hane halkı tüketim harcamaları Euro Bölgesi’nde yüzde 2,3 ve Avrupa Birliği’nde yüzde 1,9 azaldı. Harcamalar bir önceki çeyrekte sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 2,7 düzeyinde açıklanmıştı.

Üye ülkeler arasında ekonomisi yıllık bazda büyüyen ülkeler yüzde 4,9 ile Portekiz ve yüzde 4,3 ile Avusturya olurken, en yüksek daralma yüzde 0,4 ile Litvanya’da görüldü.

İşsizlik oranı beklentilere göre olumlu

Euro Bölgesi’nde işsizlik tahminlerin altıda geldi. İşsizlik oranı haziran ayında, Euro Bölgesi’nde yüzde 7,7 ve Avrupa Birliği’nde yüzde 7,1 düzeyinde açıklandı. İşsizlik oranı mayıs ayında Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği’nde sırasıyla yüzde 7,1 ve yüzde 7,3 olarak açıklanmıştı.