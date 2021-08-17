Euro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 2 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 13,6 büyüdü.

AB ise ikinci çeyrekte yüzde 1,9 büyüdü. Büyüme bir önceki yılın aynı çeyreğine göre göre yüzde 13,2 oldu.

Euro Bölgesi yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daralmış, AB genelinde ise ilk çeyrek daralması önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 olmuştu.

Üye ülkeler arasında ekonomisi yıllık bazda büyüyen ülkeler yüzde 19,8 ile İspanya, yüzde 18,7 ile Fransa ve yüzde 17,3 ile İtalya oldu.

İstihdam oranı beklentileri karşıladı

Euro Bölgesi’nde istihdam ise yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 artarken, AB’de artış yüzde 0,6 düzeyine gerçekleşti. İstihdam yılın ilk çeyreğinde Euro Bölgesi ve AB’de yüzde 0,2, artmıştı.