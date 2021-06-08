Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 1,3 daraldı

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,3 daraldı.

AB ise ilk çeyrekte yüzde 1,2 daraldı. 2020 son çeyreğe göre daralma Eurostat verilerine göre yüzde 0,1.

Euro Bölgesi 2020 son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,7 daralmış, AB genelinde ise 2020 son çeyrek daralması önceki çeyreğe göre yüzde 4,4 olmuştu.

Kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte tüketim harcamalarındaki çeyreklik düşüşler hız kesti. İlk çeyrekte hanehalkı tüketim harcamaları Euro Bölgesi’nde yüzde 2,3 ve Avrupa Birliği’nde yüzde 1,9 azaldı. Harcamalar bir önceki çeyrekte sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 2,7 düzeyinde açıklanmıştı.

Üye ülkeler arasında ekonomisi yıllık bazda büyüyen ülkeler yüzde 7,8 ile İrlanda ve yüzde 5,8 ile Hırvatistan olurken, en yüksek daralma yüzde 3,3 ile Portekiz’de görüldü.

İstihdamda düşüş yavaşladı

Euro Bölgesi istihdamı da tahminlerden daha güçlü geldi. İstihdam yılın ilk çeyreğinde, Euro Bölgesi’nde yüzde 1,8 ve Avrupa Birliği’nde yüzde 1,6 azaldı. Bir önceki çeyrekte istihdam Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği’nde sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 1,5 azalmıştı.

Ülke bazında incelendiğinde ise, istihdam Macaristan’da yüzde 1,1, İspanya’da yüzde 1 ve Kıbrıs ile Litvanya’da yüzde 0,8 artarken, Letonya’da yüzde 3,9, Yunanistan’da yüzde 1,7 ve Slovakya’da yüzde 1,1 azaldı.