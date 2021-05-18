Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 1,8 daraldı

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 1,8 daraldı.

Diğer yandan Avrupa Birliği gayri safi yurt içi hasılası ilk çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 1,7 azaldı.

Üye ülkeler arasında ekonomisi yıllık bazda büyüyen ülkeler yüzde 1,5 ile Fransa ve yüzde 1 ile Litvanya olurken, en yüksek daralma yüzde 5,4 ile Portekiz’de görüldü.

İstihdamda azalma

Yılın ilk çeyreğinde Euro Bölgesi ve AB'de istihdam bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azaldı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişim ise Euro Bölgesinde yüzde 2,1 ve AB'de yüzde 1,8 düşüş oldu.