Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,6 daraldı

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 1,8 daraldı.

Diğer yandan Avrupa Birliği gayri safi yurt içi hasılası ilk çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 1,7 azaldı.

Üye ülkeler arasında ekonomisi büyüyen ülkeler yüzde 1,5 ile Fransa ve yüzde 1 ile Litvanya olurken, en yüksek daralma yüzde 5,4 ile Portekiz’de görüldü.