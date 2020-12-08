Euro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 12,5 büyüdü

Euro bölgesinde dönemsel olarak ayarlanmış gayri safi yurt içi hasıla üçüncü çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5 artarken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 4,2 azaldı.

Avrupa Birliği ekonomisi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,5 büyürken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,2 daraldı.

Üye devletler arasında ekonomik büyüme oranı en yüksek olan ülke sırasıyla yüzde 18,7 ve yüzde 16,7'lik artışla Fransa ve İspanya olurken, en büyük daralma yüzde 2,3 ile Yunanistan'da görüldü.