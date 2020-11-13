Euro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 12,6 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, COVID-19 salgınının ekonomi üzerinde olumsuz etkilerinin azalmasıyla Euro Bölgesi ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,6 büyürken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,4 daraldı.

Diğer yandan Avrupa Birliği gayri sfi yurt içi hasılası üçüncü çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,6 büyürken, yıllık bazda değişim yüzde 4,3 düşüş oldu.

Üye ülkeler arasında ekonomisi en yüksek oranda büyüne ülke yüzde 18,2 ile Fransa olurken, en düşük büyüme yüzde 2,6 ile Finlandiya'da görüldü.

AB'de istihdam üçüncü çeyrekte arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) istihdam, 2020'nin üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Euro Bölgesi ve 27 üyeli AB'nin 2020 yılı üçüncü çeyrek mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde istihdam, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 yükseldi. İstihdam, 2019'un üçüncü çeyreğine kıyasla ise yüzde 2 düşüş gösterdi.

AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarken, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1,8 düştü.

Böylece, üçüncü çeyrekte AB ve Avro Bölgesi'ndeki istihdam oranlarında verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en hızlı artış yaşandı.

Öte yandan, istihdam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ikinci çeyrekte AB'de yüzde 2,7, Avro Bölgesi'nde de yüzde 2,9 gerilemişti.