Euro Bölgesi ekonomisinde alarm

Euro Bölgesi ekonomisinin durumu hakkında gösterge kabul edilen imalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren öncü bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI), hayat pahalılığının tüketicileri harcama yaparken temkinli olmaya itmesi ve talep üzerinde baskı yaratmasıyla yaklaşık iki yılın en hızlı daralmasını kaydetti.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ekim ayında beklentilerin altında 47.1 seviyesinde açıklandı. Geçen ay nihai veri 48.1 seviyesinde açıklanmıştı. Ekonomistler bileşik PMI'ın 47.5 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.

Hizmetler sektörü alt endeksi ekim ayında 48.2 ile 48.2 seviyesindeki beklentiler seviyesinde açıklandı. İmalat PMI ise ekim ayında 46.6 ile 47.8 seviyesindeki beklentilerin altında açıklandı.

En büyük iki ekonomide kötüleşme sürdü

Almanya'da artan enerji maliyetleri S&P Global bileşik satın alma yöneticileri endeksi ekim ayında Mayıs 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye inmesine neden oldu.

Bileşik PMI öncü veriler ile ekim ayında eylül ayındaki 45.7 puandan 44.1 puana geriledi. İmalat PMI, ekim ayında 47.8 puandan 45.7 puana düşerken, hizmet PMI 45'den 44.9 puana indi.

S&P Global yöneticisi Phil Smith yaptığı değerlendirmede "Flash PMI verisi Almanya'da ekonomik aktivitede daralmanın dördüncü çeyreğin başında hızlanmakta olduğunu gösterdi. Bir resesyonun işaretleri büyüyor" dedi.

Fransa'da ise hizmet PMI 51.3'e gerilerken imalat PMI endeksi 47,4 oldu. Beklenti 47'ydi.

Endekslerde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise küçülmeyi işaret ediyor.