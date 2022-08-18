Euro Bölgesi enflasyonu beklentilere paralel geldi

Euro Bölgesi tüketici fiyatları, Temmuz ayında geçen yıla göre yüzde 8.9 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, enflasyon Temmuz'da bir önceki aya göre ise yine beklentilere paralel olarak yüzde 0.1 arttı.

Euro Bölgesi'nde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon geçen yıla göre yüzde 5.1 ile beklentilerin hafif üzerinde artış kaydetti.

Ekonomistler çekirdek enflasyonun yıllık bazda yüzde 5.0'lık bir artışa işaret edeceğini tahmin ediyorlardı.

Çekirdek enflasyon bir önceki aya göre ise yüzde 0.2 artış kaydetti. Ekonomistler çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0.4 artışa işaret edeceğini tahmin ediyorlardı.