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Euro Bölgesi enflasyonu beklentilerin üzerinde

Euro Bölgesinde tüketici fiyatları beklenti üzerinde yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Euro Bölgesi'ne ait öncü Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Enerji ve gıda fiyatlarının da dahil edildiği manşet enflasyon TÜFE verisi mayısta yıllık yüzde 1,9 artması beklenirken yüzde 2 arttı. Nisanda Euro Bölgesi TÜFE yıllık yüzde 1,6 düzeyindeydi.

Enerji ve gıda fiyatlarından arındırılmış çekirdek TÜFE ise ise mayısta beklentileri karşılayarak bir değişim göstermedi ve yüzde 0,9 arttı.