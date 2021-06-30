Euro Bölgesi enflasyonu haziranda yüzde 1,9 düzeyinde

Enerji ve gıda fiyatlarının da dahil edildiği manşet enflasyon TÜFE verisi haziranda beklentiler doğrultusunda yüzde 1,9 arttı. Mayısta Euro Bölgesi TÜFE yıllık yüzde 2 düzeyindeydi.

Enerji ve gıda fiyatlarından arındırılmış çekirdek TÜFE ise ise haziranda beklentileri karşılayarak bir değişim göstermedi ve yüzde 0,9 arttı.

Euro bölgesi enflasyonunun ana bileşenlerine bakıldığında, haziran ayında enerjinin yüzde 12,5 ile en yüksek yıllık artışı göstermesi bekleniyor. Enerji dışı sanayi malları yüzde 1,2, hizmetler yüzde 0,7 ve gıda, alkol ve tütün yüzde 0,6 arttı.

Ülke bazında incelendiğinde is tüketici fiyatlarındaki en büyük artış yüzde 3,7 ile Estonya'da görülürken, TÜFE Litvanya'da yüzde 3,5, Lksemburg'da ise yüzde 3,4 arttı.