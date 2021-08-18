Euro Bölgesi enflasyonu temmuzda beklentileri karşıladı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) temmuz ayına ait nihai enflasyon verilerini açıkladı. Enerji ve gıda fiyatlarının da dahil edildiği manşet enflasyon TÜFE verisi temmuzda beklentiler doğrultusunda yüzde 2,2 arttı. Haziran ayında Euro Bölgesi TÜFE yıllık yüzde 2,2 düzeyindeydi.

Endeksteki aylık değişim ise, haziran ayındaki yüzde 0,3’lük artış ardından, beklentiler doğrultusunda yüzde 0,1 gerileme yönünde oldu.

Enerji ve gıda fiyatlarından arındırılmış çekirdek TÜFE ise ise temmuzda beklentileri karşılayarak bir değişim göstermedi ve aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 0,7 arttı.

Euro bölgesi enflasyonunun ana bileşenlerine bakıldığında, temmuz ayında enerji yüzde 14,3 ile en yüksek yıllık artışı gösterdi. Temmuzda, tütün ürünleri yüzde 2,2, işlenmemiş gıdalar yüzde 1,9 ve işlenmiş gıdalar, alkol ve tütün fiyatları yüzde 1,5 yükseldi.

Ülke bazında incelendiğinde ise tüketici fiyatlarındaki en büyük artış yüzde 4,9 ile Estonya'da görülürken, TÜFE Polonya ve Macaristan'da yüzde 4,7 arttı.