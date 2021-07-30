Euro Bölgesi enflasyonu temmuzda yüzde 2,2 arttı

Enerji ve gıda fiyatlarının da dahil edildiği manşet öncü enflasyon TÜFE verisi temmuzda yüde 2’lik beklentileri aşarak yüzde 2,2 arttı. Haziranda Euro Bölgesi TÜFE yıllık yüzde 1,9 düzeyindeydi.

Enerji ve gıda fiyatlarından arındırılmış çekirdek TÜFE ise temmuzda yüzde0,8’lik artış beklentisinin altında kalarak haziran ayındaki yüzde 0,9 artış ardından yüzde 0,7 arttı.

Euro bölgesi enflasyonunun ana bileşenlerine bakıldığında, temmuz ayında enerjinin yüzde 14,1 ile en yüksek yıllık artışı göstermesi bekleniyor. Gıda, alkol ve tütün fiyatlarında yüzde 1,6, hizmetlerde yüzde 0,9 ve enerji dışı sanayi mallarında yüzde 0,7 artış bekleniyor

Ülke bazında incelendiğinde is tüketici fiyatlarındaki en büyük artış yüzde 4,9 ile Estonya'da görülürken, TÜFE Litvanya'da yüzde 4,3, Lüksemburg'da ise yüzde 3,3 arttı.