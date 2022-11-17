Euro Bölgesi enflasyonu zirveyi yeniledi

Euro Bölgesi tüketici fiyatları ekim ayında önceki yıla göre yüksek enerji fiyatlarında yüzde 10.6 ile beklentilerin altında artış kaydetti​.

Ekonomistler Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatlarının yüzde 10.7 artacağını öngörüyorlardı.

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre enflasyon ekimde bir önceki aya göre ise yüzde 1.5 arttı.

Euro Bölgesi'nde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon bir önceki yıla göre yüzde 6.4 ile beklentilere paralel olarak artış kaydetti​.

Çekirdek enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0.7 artış kaydetti.

Euro Bölgesi'nde enflasyon eylülde yüzde 9,9 olarak açıklanmıştı.