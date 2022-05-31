Euro Bölgesi enflasyonunda yeni rekor

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları, yıllık bazda mayıs ayında yüzde 8.1 ile beklentilerin üzerinde artarak bu ay da rekor seviyeyi gördü. Ekonomistler enflasyonun yüzde 7.7​ seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

Enflasyondaki bu artış Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temmuzdan itibaren kademeli olarak faiz artırımına gitme planını baskı altında bırakıyor.

Geçen ay bu veri yüzde %7.4 seviyesinde açıklanmıştı.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'ın öncü verilerine göre enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 4.4​ ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Çekirdek enflasyon geçen ay yüzde 3.9 seviyesinde açıklanmıştı.​ Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun yüzde 3.8​ seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.

Avrupa'da geçtiğimiz yıl boyunca fiyatlar önce koronavirüsün neden olduğu tedarik zinciri sorunları daha sonra da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla sert biçimde yükselirken bu durum on yıllardır süren aşırı düşük enflasyon döneminin yerini aşırı hızlı fiyat artışının yaşandığı döneme bıraktığına işaret ediyor.