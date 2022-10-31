Euro Bölgesi enflasyonunda yeni rekor
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, ekim ayında yüzde 10,7'ye yükselerek rekor kırdı. Bölge ekonomisinin üçüncü çeyrek büyümesi de yüzde 0,2 olarak kaydedildi. Büyümenin ivme kaybetmesi ise resesyon endişelerini derinleştirdi.
Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 9,9 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10,7'ye yükselerek rekor kırdı.
Enflasyondaki yükselişte gıda ve enerji fiyatları etkili oldu. Ekonomistler enflasyonda yüzde 10,3'lük artış tahmin etmişti.
Euro Bölgesi ekonomisi ise bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüdü. Ekonomi nisan-haziran döneminde yüzde 0,8 büyümüştü.
Büyümenin ivme kaybetmesi resesyon endişelerini güçlendirdi.
Avrupa Merkez Bankası enflasyonu ile mücadele etmek amacıyla son 3 ayda toplam 200 baz puanlık faiz artışına gitmişti. Banka, aralık ayında da artışların devam edeceği sinyali vermişti.